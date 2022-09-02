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В Нижнем Чегеме свои двери открыла обновленная школа

В Нижнем Чегеме свои двери открыла обновленная школа

02.09.2022 | 16:32
Здесь занимаются около 200 детей. Самому образовательному учреждению без малого сто лет. За это время здание ремонтировали только косметически. Капитально – ни разу. На линейку перед школой в Нижнем Чегеме, которая носит имя Кайсына Кулиева, собрались виновники торжества – дети, а также учителя и родители. Началось все с торжественного подъема государственных флагов России и Кабардино-Балкарии. Учеников и педагогов с обновлением школы после капремонта поздравили представители парламента, Минпросвещения, администрации Чегемского района. Директор учебного заведения Ахмат Сарбашев подчеркнул: отремонтированная школа – это подарок, о котором мечтали не только дети, но и все жители села. Первыми в обновленные помещения зашли первоклассники – их в этом году 17. Детей знакомят, рассаживают за партами. Гости общаются с малышами, те, свою очередь, читают стихи. Школе без малого сто лет. Ремонтировали ее только косметически. Капитального обновления не было ни разу. А между тем здание остро нуждалось в реновации. Около двух десятков классов, учительская, кабинеты завучей и социальных педагогов, пищеблок, спортзал, гардеробная, раздевалка, мастерские – все помещения готовы к работе. Помимо нижнечегемской, после капитального ремонта открылись еще восемь образовательных учреждений – в Тырныаузе и Прохладном, Кенделене, Псыгансу и Черной Речке, в Старом Череке, Арике и Дейском.
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