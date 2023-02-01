По новому газону… В Нижнем Чегеме обновили мини-футбольное поле. Работы провели по федеральному проекту “Спорт – норма жизни”.
В прошлом году в селе капитально отремонтировали школу. При ней и находится футбольное поле. Теперь обновили и его: здесь построили современную площадку с искусственным покрытием. Содействовал в реализации замысла Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, откликнувшись на просьбу местных жителей.
Теперь здесь проходят не только уроки физкультуры: после занятий на поле собираются юные футболисты. И здесь же организуют районные соревнования.
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