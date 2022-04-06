В Нижнем Чегеме начался капитальный ремонт школы на 500 мест

Школа неоднократно меняла свой адрес и сейчас располагается в здании 36-го года постройки. Учебному заведению капитальное восстановление просто необходимо. И к работам уже приступили. Первый этап – один из самых сложных: демонтаж всего старого – кровли, внутренних стен, коммуникаций. В школе два корпуса. Пока один ремонтируют, в другом продолжаются занятия. В мае, когда занятия завершатся, строители приступят к следующему этапу работ. На площадке перед учебным заведением есть тренажерный уголок. После уроков детей здесь всегда много. Теперь у них появится возможность поиграть и на поле для мини-футбола, которое планируют построить неподалеку. На центральной улице планируют полностью заменить асфальтовое покрытие, обновить тротуары и систему освещения, заменить водопроводную сеть и починить четыре моста. В райадминистрации отмечают, что в 2023-м основательное обновление ждет первую школу Лечинкая. По региональному проекту «Модернизация школьной системы образования» в 176 общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарии сделают капитальный ремонт, а учебные кабинеты оснастят современным оборудованием. План рассчитан на период до 2026-го года.