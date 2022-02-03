В Нижнем Чегеме капитально отремонтируют школу

Школу с.п.Нижний Чегем капитально отремонтируют по новой государственной программе КБР, направленной на модернизацию школьных систем образования. Запланирован комплекс работ по замене инженерных коммуникаций, дверных, оконных блоков, напольных покрытий, внутренней отделке помещений, обновлению кровли и фасада здания. Предусмотрены мероприятия по оснащению школы современным оборудованием, новой мебелью, обеспечению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности, а также повышению квалификации педагогического коллектива. Реализация обозначенных мер направлена на создание современной, комфортной и безопасной образовательной среды. В 2023 году капитальный ремонт пройдёт в школе №1 с.п. Лечинкай.