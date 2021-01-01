В наступившем году размеры пособий по безработице сохранят на прежнем уровне





Об этом распорядились в правительстве России. Максимальное пособие составит 12130 рублей, минимальное – полторы тысячи. Еще в феврале прошлого года максимум равнялся восьми тысячам рублей. Чтобы поддержать россиян, которые из-за влияния коронавируса на экономику лишились работы, показатель увеличили в полтора раза. Предполагалось, что это будет временная мера. Однако в конце года решили сохранить максимальную планку на том же уровне. Отмечу, что если гражданин стал безработным, то первые три месяца ему станут выплачивать 75 процентов прежнего заработка, но не выше максимального пособия. Следующие три месяца – 60 процентов зарплаты, но не больше пяти тысяч рублей.