В населенных пунктах Терского района восстановлено электроснабжение

31-го мая весна подготовила для жителей республики прощальный «сюрприз»: днем было довольно жарко, а под вечер начались мощные ливни. В результате уровень воды в реках поднялся значительно. Потоки стали бурными и поменяли цвет на грязно-серый.
Река повредила пешеходный мост в микрорайоне «Александровка» столицы республики. Досталось и зоне отдыха вблизи озера «Трек». Вода попала внутрь помещений и частично разрушила бетонные перила. Но этим стихия не ограничилась.
Мост, соединяющий Долинск и Хасанью. Накануне из-за сильных дождей вода поднималась здесь на высоту до пяти метров, сообщили в МЧС. С берегов в реку попало много песка и грунта, потому было принято решение ограничить подачу воды в Хасанье, микрорайоне «Курортный», Белой Речке и Вольном Ауле.
Отключение связано с тем, что работоспособность головного водозабора из-за большого притока воды стала практически нулевой. Специалисты работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу ресурса, проинформировали в нальчикском «Водоканале».
Ливни смыли и часть восстановленной объездной дороги в Хасанье. Буквально накануне здесь формировали береговую линию. Теперь придется начинать практически с нуля. В Терском районе из-за стихии в среду люди остались без света. Сегодня электроснабжение большей частью восстановлено.
В результате обильных осадков вчера произошло отключение электроснабжения в 7 населенных пунктов Терского муниципального района. Сегодня по состоянию на 10:00 электроснабжение восстановлено в 6 населённых пунктах. В данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы в селении Новая Балкария.
Погода в республике по-прежнему нестабильная, отмечают синоптики. Спасатели и работники аварийных служб круглосуточно следят за метеообстановкой и развитием ситуации.
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