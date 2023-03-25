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В нарткалинской Станции юных техников работает Центр военно-патриотического воспитания молодежи

В нарткалинской Станции юных техников работает Центр военно-патриотического воспитания молодежи

25.03.2023 | 13:32
Говорили о подвиге воинов 115-й Кабардино-Балкарской кав_дивизии. Свидетельства истории скрупулезно собирает поисковый отряд «Кавказский рубеж». Его представитель Беслан Гуляжинов рассказал о своих поездках в Ростовскую область, где смертью храбрых пали кавалеристы. Он вместе с соратниками впервые посетил Большую Мартыновку больше 10 лет назад. Тогда и решили погрузиться в тему. Рассказчик сообщил школьникам, как сохраняют память о 115-й кавдивизии в самом поселке. Воспитанникам Станции юных техников показали артефакты времен Великой Отечественной. Все они были найдены во время поисковых работ на месте боев в первой половине 40-х.   https://t.me/vestikbr
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