В Нарткале живет ветеран ВОВ Николай Борода

У Николая Бороды большая семья. Это – самое главное, говорит участник Великой Отечественной. О своих детях и внуках может рассказывать без устали. Менее охотно говорит о событиях 80-летней давности.
Воспоминания тяжелые: отец в июне 41-го ушел на фронт и пропал без вести. О его судьбе ничего неизвестно. Самого Николая призвали в армию в 44-м. Было ему всего 18. Поступил на службу в стрелковую дивизию, которая находилась на Дальнем Востоке. Великую Победу встретил там же.
А потом была советско-японская война – с августа по сентябрь 45-го. Николай Борода чудом остался жив, но все-таки уничтожил вражеского пулеметчика.
Этот эпизод принес Николаю Бороде медаль «За отвагу». Награжден ветеран и орденом Отечественной войны второй степени, а также медалями Жукова и «За победу над Германией».
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