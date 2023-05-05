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В Нарткале живет ветеран ВОВ Николай Борода

В Нарткале живет ветеран ВОВ Николай Борода

05.05.2023 | 18:50
У Николая Бороды большая семья. Это – самое главное, говорит участник Великой Отечественной. О своих детях и внуках может рассказывать без устали. Менее охотно говорит о событиях 80-летней давности. Воспоминания тяжелые: отец в июне 41-го ушел на фронт и пропал без вести. О его судьбе ничего неизвестно. Самого Николая призвали в армию в 44-м. Было ему всего 18. Поступил на службу в стрелковую дивизию, которая находилась на Дальнем Востоке. Великую Победу встретил там же. А потом была советско-японская война – с августа по сентябрь 45-го. Николай Борода чудом остался жив, но все-таки уничтожил вражеского пулеметчика. Этот эпизод принес Николаю Бороде медаль «За отвагу». Награжден ветеран и орденом Отечественной войны второй степени, а также медалями Жукова и «За победу над Германией».   https://t.me/vestikbr
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