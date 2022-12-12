В Нарткале завершился всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе памяти Мухарби Кандохова

В церемонии открытия 27-х традиционных соревнований по вольной борьбе среди юношей приняли участие члены правительства, представители местных администраций, известные спортсмены. Турнир посвящают памяти первого секретаря Урванского райкома КПСС Мухарби Кандохова. Участникам пожелали успеха в достижении целей.
Турнир памяти Кандохова – это школа воспитания, школа взросления, говорят тренеры, наставляя юных спортсменов перед выходом на ковер.
С этого ковра начинали путь к вершине Олимпа Аниуар Гедуев, Билял Махов, Хаджимурат Гацалов и другие известные борцы Северного Кавказа. Для юных атлетов кандоховский турнир - это не только возможность проверить свои силы, но и стать участниками престижных соревнований, которые собирают лучших и перспективных борцов со всего округа.
Вольная борьба развивает характер, силу воли, выносливость. Во время занятий задействованы все группы мышц, отмечают те, кто уже стал участником состязаний международного масштаба.
Соревнования, длившиеся два дня, получились захватывающими и напряженными, борьба за призовые места в каждом весе-а их около двух десятков, шла нешуточная.
Турнир памяти Мухарби Кандохова в конце года для атлетов – это своего рода итог, где можно еще раз проверить свою спортивную состоятельность. Сильнейшие имеют право принять участие в различных всероссийских соревнованиях 23 года.
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