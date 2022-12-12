home
Главная
>
Новости
>
В Нарткале завершился всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе памяти Мухарби Кандохова

В Нарткале завершился всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе памяти Мухарби Кандохова

12.12.2022 | 17:29
В церемонии открытия 27-х традиционных соревнований по вольной борьбе среди юношей приняли участие члены правительства, представители местных администраций, известные спортсмены. Турнир посвящают памяти первого секретаря Урванского райкома КПСС Мухарби Кандохова. Участникам пожелали успеха в достижении целей. Турнир памяти Кандохова – это школа воспитания, школа взросления, говорят тренеры, наставляя юных спортсменов перед выходом на ковер. С этого ковра начинали путь к вершине Олимпа Аниуар Гедуев, Билял Махов, Хаджимурат Гацалов и другие известные борцы Северного Кавказа. Для юных атлетов кандоховский турнир - это не только возможность проверить свои силы, но и стать участниками престижных соревнований, которые собирают лучших и перспективных борцов со всего округа. Вольная борьба развивает характер, силу воли, выносливость. Во время занятий задействованы все группы мышц, отмечают те, кто уже стал участником состязаний международного масштаба. Соревнования, длившиеся два дня, получились захватывающими и напряженными, борьба за призовые места в каждом весе-а их около двух десятков, шла нешуточная. Турнир памяти Мухарби Кандохова в конце года для атлетов – это своего рода итог, где можно еще раз проверить свою спортивную состоятельность. Сильнейшие имеют право принять участие в различных всероссийских соревнованиях 23 года.   https://t.me/vestikbr    
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных