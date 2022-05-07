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В Нарткале завершился Республиканский конкурс «Салют, Победа»

В Нарткале завершился Республиканский конкурс «Салют, Победа»

07.05.2022 | 14:50
В Урванском районном Доме культуры завершился Республиканский конкурс «Салют, Победа», приуроченной к 77-ой годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие более 150 артистов, солистов и творческих коллективов Кабардино-Балкарской Республики. Участники представили творческие номера в номинациях «вокал», «художественное чтение» и «хореография». Каждый конкурсант постарался вложить в выступление частичку своей души, рассказать через свой номер о славной истории Родины, о героизме нашего народа. Организаторами мероприятия выступили Отдел по культуре и молодёжной политике администрации Урванского района и районный дом культуры.
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