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В Нарткале возводят школу на 500 мест

В Нарткале возводят школу на 500 мест

09.03.2022 | 15:53
Новая школа на окраине Нарткалы уже в этом году станет частью системы образования Урванского района. Здесь будут готовы принять 500 учеников. Строители используют каждый погожий день для выполнения запланированных работ. По проекту школа будет состоять из учебных кабинетов, актового и спортивного залов, столовой и пищеблока. На территории предусмотрены футбольное поле с искусственным покрытием, игровая площадка и индивидуальная котельная. Темпы строительства усиливаются с каждым днем. При возведении объекта нужно учесть противопожарную и антитеррористическую защищенность. Обязательно необходимо создать комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, адаптировать для них  инфраструктуру, отмечают подрядчики. Помимо строительства новой, в Урванском районе капитально отремонтируют ещё восемь школ. До конца года обновят два учреждения образования в Псыгансу, еще два - в селении Кахун, также в Чёрной Речке и Старом Череке. В следующем году отремонтируют школы в Нарткале и Урвани. Проект рассчитан на период до 2026-го. Согласно ему, капитальный ремонт проведут в 176 общеобразовательных организациях. Первые полсотни зданий обновят в нынешнем году. Сейчас, помимо нарткалинской, продолжается строительство еще двух школ – в Прохладном и Кубе. Как сообщает Минпросвещения республики, за три года новые учебные заведения появятся в 11-ти муниципальных образованиях.
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