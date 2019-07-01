В Нарткале в этом году будут благоустроены дворы 26-ти многоквартирных домов — 2019.07.25





Работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды». Также по многочисленным просьбам жителей займутся и парком «Комсомольский».

Это- одна из самых крупных дворовых территорий в Нарткале, которая объединяет сразу три улицы: Ахметова, Халишхова и Куашева. Здесь подрядчики уже подготовили основание под асфальт. Бригады трудятся одновременно на нескольких участках. К работам приступили около месяца назад.

Со дня на день подрядчики приступят к обновлению парковой зоны. Работы сейчас ведутся по улице Шекихачева и Красной. Завершить благоустройство всех предусмотренных программой участков планируют до октября.