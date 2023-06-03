В Нарткале устроили праздник для детей с ограничениями по здоровью

Инара Ойтова учится и работает волонтером в Нальчике. На праздник в Нарткале ее пригласили в качестве гостя. Рассказывает, что нашла здесь много новых друзей.
Праздник для людей с ограничениями по здоровью посвятили Дню защиты детей. Назвали «Мир без границ». Организовал его специализированный центр, который работает в Урванском районе и помогает особенным ребятам адаптироваться к жизни.
Содействовали администрация муниципалитета, волонтерский центр «Сириус» и единороссы. В программе – спортивные игры на свежем воздухе, посещение выездного планетария и танцы. Пригласили около 70 ребят.
В финале участников праздника угостили ужином и вручили им подарки на память.
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