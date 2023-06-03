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В Нарткале устроили праздник для детей с ограничениями по здоровью

В Нарткале устроили праздник для детей с ограничениями по здоровью

03.06.2023 | 11:34
Инара Ойтова учится и работает волонтером в Нальчике. На праздник в Нарткале ее пригласили в качестве гостя. Рассказывает, что нашла здесь много новых друзей. Праздник для людей с ограничениями по здоровью посвятили Дню защиты детей. Назвали «Мир без границ». Организовал его специализированный центр, который работает в Урванском районе и помогает особенным ребятам адаптироваться к жизни. Содействовали администрация муниципалитета, волонтерский центр «Сириус» и единороссы. В программе – спортивные игры на свежем воздухе, посещение выездного планетария и танцы. Пригласили около 70 ребят. В финале участников праздника угостили ужином и вручили им подарки на память.   https://t.me/vestikbr
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