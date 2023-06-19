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В Нарткале состоялся турнир по картингу

В Нарткале состоялся турнир по картингу

19.06.2023 | 11:18
Семь команд и более семидесяти юных спортсменов из регионов северокавказского и южного федеральных округов. Состязались в десяти классах. Самому младшему участнику - 5 лет, это Дамир Гутиев из команды Беслана. Старшему – под тридцать. На торжественном открытии к собравшимся обратились руководители ДОСААФ России по КБР, дочь Назира Канукоева Елена, представители ветеранской организации «Боевое братство». Победители в каждом заезде удостоились кубков, медалей и почетных грамот.   https://t.me/vestikbr
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