В Нарткале состоялось первенство КБР по картингу

Республиканское первенство по картингу посвятили знаменательным событиям и выдающимся людям прошлого – Герою Советского Союза Михаилу Яхогоеву, 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной и 96-летию образования Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству – предшественнику ДОСААФ. Провели турнир региональное подразделение этой организации и нарткалинский спортклуб “Эльбрус”. Поддержку оказала администрация Урванского района.
В Нарткалу съехались девять команд из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Северной Осетии, Дагестана, Краснодарского края и Ростовской области – всего больше сорока спортсменов. Выступали ребята в возрасте от шести до 18-ти. Эмилия Молова – одна из перспективных участниц детского объединения “Картинг” Баксанского района. Уже семь лет она посвящает себя этому спорту.
Тренеры отмечают: регулярное участие в таких соревнованиях помогает начинающим обрести необходимый опыт и даже мастерство, а также проверить свои силы прямо на трассе.
Борьба за лидерство была упорной, и определить, кто станет победителем, до последнего было практически невозможно. В пяти категориях три первых места в итоге у наркалинцев Тимерлана Тимерканова, Анзора Суншева и Джамала Зашакуева. Нальчанин Рустам Бугов также удостоен высшей награды. Еще одну золотую медаль завоевала спортсменка из Северной Осетии Марина Годжиева.
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