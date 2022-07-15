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В Нарткале ремонтируют школьные спортплощадки

В Нарткале ремонтируют школьные спортплощадки

15.07.2022 | 16:40
В пятой нарткалинской школе к началу учебного года готовят сразу два спортивных объекта. В самом здании обновляют зал. Сейчас здесь меняют отопительную систему и выравнивают стены. Все работы проводят по федеральному проекту “Успех каждого ребенка” нацпроекта “Образование”. А во дворе учебного заведения строят площадку для занятий разными видами спорта – тоже по профильному нацпроекту. Физкультурный зал ремонтируют и в третьей школе Нарткалы. Уже заменили коммуникации, оштукатурили стены, осталось обновить полы. Еще одно плоскостное сооружение создают во дворе уже другой школы – второй. Рабочие уже нанесли специальное покрытие, которое поможет уменьшить число травм во время занятий спортом. К началу нового учебного года в Нарткале завершат оснащение трех плоскостных сооружений и ремонт двух спортивных залов. Школа №2 г.Нарткалы была построена в 60-х годах и давно нуждалась в обновлении. Первым делом планируют завершить ремонт здания начального звена. В этом блоке занимаются примерно 700 человек. На время капремонта учащиеся и педагоги перейдут в первую школу. В целом в Урванском районе к началу нового учебного года намерены завершить реконструкцию пяти общеобразовательных учреждений. Работы еще в двух планируют закончить в 2023-м. https://t.me/vestikbr
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