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В Нарткале ремонтируют поликлиническое отделение районной больницы

В Нарткале ремонтируют поликлиническое отделение районной больницы

01.03.2023 | 17:16
В одном из корпусов межрайонной больницы в Нарткале капитальный ремонт – первый за полвека. Реконструкцию проводят по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Трехэтажное здание решили основательно обновить, чтобы перевести сюда поликлинику, которая сейчас – в другой части города. Реконструкцию начали с крыши. Бригады рабочих восстановили стены и потолки, уложили плитку, заменили окна и установили двери, обновили лестничные пролеты. К тому же в корпусе теперь новые коммуникации. Действующая поликлиника обсуживает больше 70-ти тысяч жителей. Чтобы было удобно и врачам, и посетителям, провели перепланировку помещений. Работу в обновленном корпусе собираются строить по принципам «бережливой поликлиники». Они предполагают высокую доступность услуг, комфортность работы специалистов, а также устранение временных, финансовых и иных потерь. Новая поликлиника сможет принять до 500 человек в смену. Сейчас строители уже полностью завершили внутреннюю отделку здания. Следующий этап – ремонт фасада. Сдать объект в эксплуатацию должны в конце этого года. https://t.me/vestikbr
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