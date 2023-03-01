В Нарткале ремонтируют поликлиническое отделение районной больницы

В одном из корпусов межрайонной больницы в Нарткале капитальный ремонт – первый за полвека. Реконструкцию проводят по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Трехэтажное здание решили основательно обновить, чтобы перевести сюда поликлинику, которая сейчас – в другой части города.
Реконструкцию начали с крыши. Бригады рабочих восстановили стены и потолки, уложили плитку, заменили окна и установили двери, обновили лестничные пролеты. К тому же в корпусе теперь новые коммуникации.
Действующая поликлиника обсуживает больше 70-ти тысяч жителей. Чтобы было удобно и врачам, и посетителям, провели перепланировку помещений. Работу в обновленном корпусе собираются строить по принципам «бережливой поликлиники». Они предполагают высокую доступность услуг, комфортность работы специалистов, а также устранение временных, финансовых и иных потерь.
Новая поликлиника сможет принять до 500 человек в смену. Сейчас строители уже полностью завершили внутреннюю отделку здания. Следующий этап – ремонт фасада. Сдать объект в эксплуатацию должны в конце этого года.
https://t.me/vestikbr