В Нарткале реконструируют центральный парк

В прошлом году программа по благоустройству этой территории победила во всероссийском конкурсе. Речь идет о лучших проектах создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.
Теперь в парке «Нарт» появятся велосипедная дорожка, облагороженные места для прогулок, спортивных занятий и детских игр.
Также намерены построить лодочную станцию возле пруда, пирс и кафе. Неподалеку обустроят площадь для проведения массовых акций и создадут сцену под открытым небом.
Сумма федерального гранта на благоустройство нарткалинского парка – 85 миллионов рублей, региональное софинансирование – 30 миллионов.
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