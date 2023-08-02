В Нарткале реконструируют центральный парк «Нарт»

Этот проект в прошлом году выиграл во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в небольших населенных пунктах.
Концепция парка «Нарт» - это сплав современных архитектурных решений с национальным колоритом, говорят разработчики. Рядом с действующим парком построят центр для детей с ограничениями по здоровью и площадку воркаут. Здесь же проложат велосипедную дорожку, создадут места для прогулок и детских игр.
Появится и площадь со сценой. На реализацию проекта из федерального центра направят 85 миллионов рублей. Регион добавит еще 30. В мэрии рассчитывают, что создание такой территории позволит привлечь крупные инвестиции, в том числе чтобы построить поблизости лодочную станцию и кафе...
Нарткалу ждут и другие преобразования: примерно 200 миллионов рублей направят на ремонт магистральных дорог общей длиной 20 километров.
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