home
Главная
>
Новости
>
В Нарткале реконструируют центральный парк «Нарт»

В Нарткале реконструируют центральный парк «Нарт»

02.08.2023 | 15:54
Этот проект в прошлом году выиграл во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в небольших населенных пунктах. Концепция парка «Нарт» - это сплав современных архитектурных решений с национальным колоритом, говорят разработчики. Рядом с действующим парком построят центр для детей с ограничениями по здоровью и площадку воркаут. Здесь же проложат велосипедную дорожку, создадут места для прогулок и детских игр. Появится и площадь со сценой. На реализацию проекта из федерального центра направят 85 миллионов рублей. Регион добавит еще 30. В мэрии рассчитывают, что создание такой территории позволит привлечь крупные инвестиции, в том числе чтобы построить поблизости лодочную станцию и кафе... Нарткалу ждут и другие преобразования: примерно 200 миллионов рублей направят на ремонт магистральных дорог общей длиной 20 километров.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных