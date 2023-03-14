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В Нарткале работники военкомата провели встречу с общественностью

В Нарткале работники военкомата провели встречу с общественностью

14.03.2023 | 08:27
Пригласили активистов Урванского, Лескенского и Черекского районов. Это сотрудники местных администраций, общественники, правоохранители, журналисты. О существующих возможностях рассказал представитель пункта отбора на военную службу по контракту Вячеслав Белов. Сообщил, в частности, о денежном довольствии, социальных гарантиях и льготах. Одна из наиболее значимых – возможность получить жилье от Минобороны уже через пять лет службы… Следующая встреча представителей военного ведомства с общественностью пройдет в Терском районе.   https://t.me/vestikbr
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