В Нарткале работники военкомата провели встречу с общественностью

Пригласили активистов Урванского, Лескенского и Черекского районов. Это сотрудники местных администраций, общественники, правоохранители, журналисты.
О существующих возможностях рассказал представитель пункта отбора на военную службу по контракту Вячеслав Белов. Сообщил, в частности, о денежном довольствии, социальных гарантиях и льготах. Одна из наиболее значимых – возможность получить жилье от Минобороны уже через пять лет службы…
Следующая встреча представителей военного ведомства с общественностью пройдет в Терском районе.
https://t.me/vestikbr