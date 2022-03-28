home
Главная
>
Новости
>
В Нарткале прошёл молодёжный патриотический форум «ZА РОССИЮ»

В Нарткале прошёл молодёжный патриотический форум «ZА РОССИЮ»

28.03.2022 | 14:51
С 26 по 27 марта в Нарткале прошел молодёжный патриотический форум «ZА РОССИЮ». Более 100 представителей активной молодёжи Урванского района приняли участие в тренингах, мастер-классах и викторинах на тему патриотического воспитания. Мероприятие открыл приветственным словом глава местной администрации Урванского муниципального района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Валерий Ажиев. Поприветствовал участников также и член совета по молодёжной политике при Главе КБР Антон Сафонов. Российские флаги, массовое исполнение песен о России, слова поддержки российской армии и спецоперации по защите Донбасса – такая атмосфера царила на форуме в эти дни. Организаторами мероприятия выступили Отдел по культуре и молодёжной политике администрации Урванского муниципального района и местное отделение Молодой Гвардии Единой России.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных