В Нарткале прошёл молодёжный патриотический форум «ZА РОССИЮ»

С 26 по 27 марта в Нарткале прошел молодёжный патриотический форум «ZА РОССИЮ». Более 100 представителей активной молодёжи Урванского района приняли участие в тренингах, мастер-классах и викторинах на тему патриотического воспитания. Мероприятие открыл приветственным словом глава местной администрации Урванского муниципального района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Валерий Ажиев. Поприветствовал участников также и член совета по молодёжной политике при Главе КБР Антон Сафонов. Российские флаги, массовое исполнение песен о России, слова поддержки российской армии и спецоперации по защите Донбасса – такая атмосфера царила на форуме в эти дни. Организаторами мероприятия выступили Отдел по культуре и молодёжной политике администрации Урванского муниципального района и местное отделение Молодой Гвардии Единой России.