В Нарткале прошел семинар по вопросам обучения дошкольников с применением двух языков

Как обучать и воспитывать с применением сразу двух языков? Семинар на эту тему провели в одном из детских садов Нарткалы. Пригласили педагогов из разных уголков республики. Детский сад «Нальмас» работает при шестой городской школе. Образовательный процесс здесь проходит на русском и кабардинском. Два воспитателя показали коллегам, как они строят занятия в младших группах. У гостей была возможность задать вопросы и изучить методические материалы. Такие семинары организует министерство просвещения и науки сразу в нескольких дошкольных учреждениях Кабардино-Балкарии.