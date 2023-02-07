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В Нарткале прошел семинар по вопросам обучения дошкольников с применением двух языков

В Нарткале прошел семинар по вопросам обучения дошкольников с применением двух языков

07.02.2023 | 11:09
Как обучать и воспитывать с применением сразу двух языков? Семинар на эту тему провели в одном из детских садов Нарткалы. Пригласили педагогов из разных уголков республики. Детский сад «Нальмас» работает при шестой городской школе. Образовательный процесс здесь проходит на русском и кабардинском. Два воспитателя показали коллегам, как они строят занятия в младших группах. У гостей была возможность задать вопросы и изучить методические материалы. Такие семинары организует министерство просвещения и науки сразу в нескольких дошкольных учреждениях Кабардино-Балкарии.
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