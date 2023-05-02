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В Нарткале прошел республиканский фестиваль «Салют, Победа»

В Нарткале прошел республиканский фестиваль «Салют, Победа»

02.05.2023 | 09:53
Проводят его ежегодно в память о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом. На этот раз посвятили творческое состязание 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участников отбирали в несколько туров: члены жюри оценивали исполнительское мастерство тех, кто решил выйти на сцену. А сделать это могли все желающие от семи лет и старше. В республиканском фестивале-конкурсе участвовали больше сотни самодеятельных артистов, в основном школьники. Своими выступлениями они еще и еще раз повторяли: «Салют, Победа!».   https://t.me/vestikbr
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