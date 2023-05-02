В Нарткале прошел республиканский фестиваль «Салют, Победа»

Проводят его ежегодно в память о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом. На этот раз посвятили творческое состязание 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Участников отбирали в несколько туров: члены жюри оценивали исполнительское мастерство тех, кто решил выйти на сцену. А сделать это могли все желающие от семи лет и старше.
В республиканском фестивале-конкурсе участвовали больше сотни самодеятельных артистов, в основном школьники. Своими выступлениями они еще и еще раз повторяли: «Салют, Победа!».
https://t.me/vestikbr