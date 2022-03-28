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В Нарткале состоялся открытый чемпионат КБР по картингу

В Нарткале состоялся открытый чемпионат КБР по картингу

28.03.2022 | 18:47
В Нарткале в минувшие выходные прошел открытый чемпионат республики по картингу. Турнир посвятили памяти Героя Советского Союза Михаила Яхогоева. Состязания организовали отделение ДОСААФ России и республиканская Федерация автоспорта. За победу боролись больше 70 участников. На тренировочном картодроме свои профессиональные навыки демонстрировали и опытные спортсмены, и новички. Юный гонщик из Волгодонска Глеб Петров в состязаниях по картингу участвует уже второй год подряд, и это его первый чемпионат на выезде. В чемпионате участвовали картингисты из разных регионов страны, в частности, много спортсменов из республик Северного Кавказа, Краснодарского края и Ростовской области.
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