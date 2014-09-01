В Нарткале прошел межрайонный форум «Кабардино-Балкария – наш общий дом»





«Кабардино-Балкария – наш общий дом» — с таким названием в Нарткале сегодня прошел межрайонный форум. Его участниками стали делегаты от Урванского, Лескенского, Черекского и Майского районов. Здесь и представители министерств, и администраций муниципалитетов, общественники, священнослужители, активная молодежь. Работа проходила на 4-х площадках. Обсуждали различные вопросы, в том числе взаимодействие власти и общества, развитие народной дипломатии, роль религиозных организаций в сохранении гражданского мира и согласия. В рамках встречи также организовали концерт с участием артистов местной эстрады.