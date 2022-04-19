В Нарткале прошел массовый легкоатлетический забег в поддержку российской армии

С импровизированной сцены звучат патриотические песни. На площадке – спортсмены, учителя, школьники, представители местной администрации. Все они пришли, чтобы участвовать в массовом легкоатлетическом забеге, который проводят в поддержку российской спецоперации и Вооруженных сил страны… Старт дан от пересечения улиц Кабардинская и Тарчокова. Общая протяженность маршрута – два километра. Организаторы составили его так, чтобы своими контурами он напоминал букву Z. Возглавили колонну именитые атлеты Кабардино-Балкарии. В забеге участвуют около тысячи человек. Практически у каждого – флаги страны и Кабардино-Балкарии. Держат также плакаты с надписями: «За наших!», «За Россию!». Преодолеть дистанцию удалось всем участникам нарткалинского легкоатлетического забега.