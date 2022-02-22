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В Нарткале пройдет голосование за общественные территории, которые планируется благоустроить в 2022 году

В Нарткале пройдет голосование за общественные территории, которые планируется благоустроить в 2022 году

22.02.2022 | 21:55
В Нарткале готовят голосование по проекту, который позволит продолжить в этом году формирование комфортной городской среды. На выбор жителям собираются предложить две общественные территории, притом каждая нуждается в основательном благоустройстве. Это скверы. Один находится при въезде в город на ул.Красной. Он занимает примерно три тысячи квадратных метров. Другая зона отдыха – на ул. Кошевого, и она в два раза больше. В обоих скверах нужны новые детские площадки, скамейки и фонари. И самое главное – качественное дорожное покрытие. В мэрии сообщили, что откроют голосование 15 апреля. Продлится оно месяц.
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