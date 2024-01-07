В Нарткале проходит зимнее первенство КБР по футболу

На нарткалинском поле – две команды из столицы республики – «Спартак-Нальчик» и «Олимпик». Ребятам по 11-12 лет, и, по словам судей, они уже многого добились. Часть из них занимаются с 6-летнего возраста и не раз завоевывали призовые места, в том числе на межрегиональном уровне.
В этот день, как и в предыдущее воскресенье, сыграли 22 команды. Они участвуют в зимнем первенстве по футболу, который стартовал в декабре.
Значение турнира трудно переоценить, говорят наставники игроков, ведь главная цель – вырастить будущих профессионалов.
А вот воспитанники спортивной школы «Эльбрус» на этом турнире новобранцы.
Футбол – командная игра, и тут важны не только скорость и ловкость каждого игрока, но умение быть частью единого спортивного организма, учат тренеры. Результаты первенства будут известны в конце февраля. Тогда же объявят имена победителей.
