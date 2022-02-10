В Нарткале продолжается строительство новой школы на 500 мест

Эти 11-классники на учебу в классе ходят и сейчас заняты литературой... Четвертая школа Нарткалы расположена в одном из густонаселенных районов. Она – своеобразный «долгожитель»: работает больше 70 лет. На школьном дворе – гул техники: здесь строят новое учебное заведение. Уже возвели первый этаж. В здании с индивидуальной котельной будут заниматься 500 детей. Рядом планируют создать футбольное поле с искусственным покрытием и игровую площадку. Возводят школу по национальному проекту «Образование». На строительство из федерального бюджета направили больше 420-ти миллионов рублей. Работы должны завершить к концу этого года.