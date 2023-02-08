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В Нарткале появится новый парк

В Нарткале появится новый парк

08.02.2023 | 10:21
85 миллионов рублей – на создание комфортной городской среды… Деньги поступят из федерального бюджета, и на них в Нарткале разобьют новый парк. Город оказался в числе победителей седьмого всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной среды в небольших населенных пунктах. Речь идет о местах, где живут от 20 до 50 тысяч человек… Парк решили назвать «Нарт». Софинансирование со стороны республики составит 30 миллионов рублей. В конкурсном проекте сказано, что в новом месте отдыха можно будет увидеть современные архитектурные решения с национальным колоритом, а также уникальные арт-объекты. Напомним, что после победы в таких же конкурсах были благоустроены – в 19-м году парк в Баксане, а в 20-м – в Чегеме.   https://t.me/vestikbr  
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