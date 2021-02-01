В Нарткале после капремонта открыли музыкальную школу и школу искусств





В Нарткале свои двери после капитального ремонта открыли два детских образовательных учреждения культуры… Музыкальная школа и школа искусств «Радуга» были модернизированы в рамках реализации федеральной программы «Модернизация региональных муниципальных детских школ искусств по видам искусства на 2020 год».

Здание музыкальной школы в Нарткале построили в 50-х годах прошлого века. Изначально здесь располагался горсовет. Его «музыкальная история» началась в 68-м: именно тогда корпус передали детям. Многие десятилетия строение капитально не ремонтировали. Оно обветшало и уже не соответствовало нормативным требованиям.

Что особенно радует, отмечают педагоги: здесь могут заниматься ребята с ограничениями по здоровью. Перед входом – широкий пандус, санузлы оборудованы специальными поручнями… Всего же музыке здесь обучаются больше 200 детей.

Капитально отремонтировали и нарткалинскую детскую школу искусств «Радуга». Это здание тоже построили в 50-х. Стили «советского классицизма» после реконструкции удалось сохранить. В «Радуге» сегодня учатся свыше 800 ребят.

Вся мебель и рабочий инвентарь в школе искусств – тоже новые. Средства на это направила администрация Урванского района. А вот отремонтировали оба здания по федеральной программе модернизации детских школ искусств.