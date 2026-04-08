В Нарткале полицейские задержали подозреваемую в краже

В полицию Урванского района обратился владелец торговой точки, который сообщил о пропаже имущества на сумму 85 тысяч рублей. По словам заявителя, неизвестное лицо тайно похитило товары и скрылось с места происшествия.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела МВД по Урванскому району установили личность подозреваемой. Ею оказалась 48-летняя жительница Нарткалы, которая призналась в содеянном.
В отношении фигурантки следственным подразделением Отдела МВД России по Урванскому району возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
