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В Нарткале отремонтировали участок улицы Ахметова

В Нарткале отремонтировали участок улицы Ахметова

04.07.2023 | 15:44
Ездить по Нарткале стало комфортнее... Минтранс принял в эксплуатацию участок трассы у кольца в центре города. Это одна из основных улиц населенного пункта – имени Ахметова. В сутки здесь проезжают до трех тысяч машин. Протяженность отремонтированного участка – около километра, ширина доходит до 14 метров. В Минтрансе подтвердили: восстановленный участок соответствует всем нормам. После приемки вручали грамоты. Тем самым благодарили дорожников, которые вложили свои знания и труд в реконструкцию.   https://t.me/vestikbr
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