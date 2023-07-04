В Нарткале отремонтировали участок улицы Ахметова

Ездить по Нарткале стало комфортнее... Минтранс принял в эксплуатацию участок трассы у кольца в центре города.
Это одна из основных улиц населенного пункта – имени Ахметова. В сутки здесь проезжают до трех тысяч машин. Протяженность отремонтированного участка – около километра, ширина доходит до 14 метров.
В Минтрансе подтвердили: восстановленный участок соответствует всем нормам. После приемки вручали грамоты. Тем самым благодарили дорожников, которые вложили свои знания и труд в реконструкцию.
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