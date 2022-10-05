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В Нарткале отметили 120-летие со дня рождения первого директора химкомбината Амина Ошнокова

В Нарткале отметили 120-летие со дня рождения первого директора химкомбината Амина Ошнокова

05.10.2022 | 18:32
В Нарткале его имя знает практически каждый. Амин Ошноков. Человек, который в 1936 году вместе с соратниками при небольшом количестве имеющейся в наличии техники построил Докшукинский спиртзавод. Тем самым было положено начало целому городу. Но этим созидатель не ограничился. Он строил также школы, лечебницы, театры... В честь 120-летия со дня рождения Амина Ошнокова на стадионе “Химик” провели товарищеский матч по футболу среди юниоров из сел Кахун и Хатуей. В последнем и родился выдающийся производственник. После все желающие могли посетить фотодокументальную выставку. Продолжились торжества концертом. Со сцены звучали слова благодарности из уст политиков, общественных деятелей, коллег и родственников Ошнокова. Амин Ошноков ушел навсегда в декабре 1961-го на 60-м году жизни, оставив огромное наследие, важное для республики, и глубокий след в памяти потомков.   https://t.me/vestikbr
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