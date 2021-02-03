В Нарткале обновили городскую библиотеку семейного чтения

В Нарткале обновили городскую библиотеку семейного чтения. Капитальный ремонт провели по госпрограмме «Культура Кабардино-Балкарии».
Здание построили в 1984-м, через три года здесь обосновалась городская библиотека. А еще через несколько лет разместили фонды детской. На сегодня общее количество экземпляров – больше 68 тысяч. Это и научная, и художественная литература. Среди раритетных произведений – книга знаменитого советского писателя Самуила Маршака, которую он подписал собственноручно…
Ремонтные работы начались здесь в мае прошлого года, в целом на восстановление направили около миллиона рублей. Сотрудники рассказывают, что во время ремонта библиотеку не закрывали: работники лишь перемещались из кабинета в кабинет. Сейчас все книги расставили по местам, и обновленный читальный зал готов к приему посетителей.

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