В Нарткале обновили городскую библиотеку семейного чтения

В Нарткале обновили городскую библиотеку семейного чтения. Капитальный ремонт провели по госпрограмме «Культура Кабардино-Балкарии».

Здание построили в 1984-м, через три года здесь обосновалась городская библиотека. А еще через несколько лет разместили фонды детской. На сегодня общее количество экземпляров – больше 68 тысяч. Это и научная, и художественная литература. Среди раритетных произведений – книга знаменитого советского писателя Самуила Маршака, которую он подписал собственноручно…

Ремонтные работы начались здесь в мае прошлого года, в целом на восстановление направили около миллиона рублей. Сотрудники рассказывают, что во время ремонта библиотеку не закрывали: работники лишь перемещались из кабинета в кабинет. Сейчас все книги расставили по местам, и обновленный читальный зал готов к приему посетителей.