В Нарткале на Станции юных техников появился Молодёжный центр

31.12.2023 | 15:18
Светлые тона, широкие окна, современное оборудование… Таков новый молодежный центр в Нарткале. Создали его на одном из этажей Станции юных техников. В день открытия на видеосвязь выходит Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Поздравил молодых людей с новогодним подарком и замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов. В этот день прозвучало много добрых слов. Центр стал базой для регионального отделения Российского союза сельской молодежи. Здесь же разместились подразделения «Движения первых» и «Навигаторов детства». Центр расположен в оживленном месте Нарткалы и удобен для посещения: рядом школа, спорткомплекс и городской парк.   https://t.me/vestikbr
