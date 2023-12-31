В Нарткале на Станции юных техников появился Молодёжный центр

Светлые тона, широкие окна, современное оборудование… Таков новый молодежный центр в Нарткале. Создали его на одном из этажей Станции юных техников. В день открытия на видеосвязь выходит Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Поздравил молодых людей с новогодним подарком и замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов. В этот день прозвучало много добрых слов.
Центр стал базой для регионального отделения Российского союза сельской молодежи. Здесь же разместились подразделения «Движения первых» и «Навигаторов детства».
Центр расположен в оживленном месте Нарткалы и удобен для посещения: рядом школа, спорткомплекс и городской парк.
