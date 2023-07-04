В Нарткале на пожаре спасены 2 человека

В 14:15 04.07.2023 года поступило сообщение о том, что в городе Нарткала по улице Шекихачева, произошёл пожар в многоквартирном жилом доме.
По прибытии установлено, что огнем охвачена квартира на 2-м этаже, в многоквартирном восьмиэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.
Спасены 2 человека, осуществлена эвакуация 9 жильцов, погибших и пострадавших нет.
В 14:38 пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
На месте происшествия по рангу пожара 1 БИС привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 19 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества!
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