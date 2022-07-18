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В Нарткале капитально ремонтируют поликлинику

В Нарткале капитально ремонтируют поликлинику

18.07.2022 | 14:15
Капитальный ремонт поликлиники в г. Нарткала проводится в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба Минздрава КБР. Выделено 71,2 млн руб. Поликлиническое отделение будет располагаться в административном корпусе ГБУЗ "Межрайонной многопрофильной больницы". Проведены работы по замене кровли, отремонтировано правое крыло здания и здание пристройки. В настоящее время идет ремонт в основной части здания и пищеблоке: проводится замена инженерных коммуникаций, внутренняя отделка помещений. Ремонт фасада планируется на 2023г. После ремонта поликлиника будет работать в рамках "бережливых технологий". Планируется разобщить потоки – отделения медицинской профилактики, физиотерапевтическое и рентген-отделения будут иметь отдельные входы. Медучреждение рассчитано на стационар на 30 мест дневного пребывания. Все виды первичной медико-санитарной помощи будут расположены в одном здании в более комфортных условиях. Кроме того, экстренные круглосуточные службы будут находиться в соседнем корпусе, что значительно уменьшит время начала оказания экстренной медицинской помощи. Завершение ремонтных работ планируется в первом квартале 2023г. https://t.me/vestikbr
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