В Нарткале капитально ремонтируют поликлинику

Капитальный ремонт поликлиники в г. Нарткала проводится в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба Минздрава КБР. Выделено 71,2 млн руб.
Поликлиническое отделение будет располагаться в административном корпусе ГБУЗ "Межрайонной многопрофильной больницы".
Проведены работы по замене кровли, отремонтировано правое крыло здания и здание пристройки. В настоящее время идет ремонт в основной части здания и пищеблоке: проводится замена инженерных коммуникаций, внутренняя отделка помещений. Ремонт фасада планируется на 2023г.
После ремонта поликлиника будет работать в рамках "бережливых технологий". Планируется разобщить потоки – отделения медицинской профилактики, физиотерапевтическое и рентген-отделения будут иметь отдельные входы. Медучреждение рассчитано на стационар на 30 мест дневного пребывания. Все виды первичной медико-санитарной помощи будут расположены в одном здании в более комфортных условиях. Кроме того, экстренные круглосуточные службы будут находиться в соседнем корпусе, что значительно уменьшит время начала оказания экстренной медицинской помощи.
Завершение ремонтных работ планируется в первом квартале 2023г.
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