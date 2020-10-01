В Нарткале идет реконструкция спортивной адаптивной школы для детей с ограничениями по здоровью





Работы здесь, в силу разных причин были приостановлены более 5 лет назад. Вопрос о возобновлении капитального ремонта комплекса был поднят в августе этого года, во время онлайн-встречи Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с участниками молодежного форума «Машук-2020». В ходе рабочей поездки руководителя региона в Урванский район и осмотра здания, было принято решение о скорейшем его завершении.

В здании – два больших зала для занятий спортом, медицинский кабинет, душевые комнаты. Сами помещения оборудованы пандусами и специальными устройствами для воспитанников. На территории школы также будут расположены футбольное поле и место для стрельбы из лука. На сегодняшний день строители уже провели довольно большой объем работы. Полностью заменена проводка, на стенах новая штукатурка, потолки обшиты современным и безопасным материалом.

Сдать объект в эксплуатацию строители планируют в конце нынешнего года.