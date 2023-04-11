В Нартане строят новую водозаборную скважину

В Нартане на ул.Кунижева идет стройка: в нижней части села создают новую водозаборную скважину. Прошлым летом питьевой воды здесь явно не хватало, рассказывают местные жители. Вопрос нужно было решать кардинально.
Приступить к строительству скважины помогла программа «Чистая вода». На это из федерального бюджета направили больше пяти миллионов рублей.
В 20 году по профильной федеральной программе в селе заменили 14 км ветхих коммуникаций на главных улицах Ленина, Пачева и Кирова. И уже совсем скоро, благодаря новой скважине, около восьми тысяч жителей Нартана смогут получать чистую артезианскую воду без перебоев.
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