home
Главная
>
Новости
>
В Нартане строят новую водозаборную скважину

В Нартане строят новую водозаборную скважину

11.04.2023 | 15:53
В Нартане на ул.Кунижева идет стройка: в нижней части села создают новую водозаборную скважину. Прошлым летом питьевой воды здесь явно не хватало, рассказывают местные жители. Вопрос нужно было решать кардинально. Приступить к строительству скважины помогла программа «Чистая вода». На это из федерального бюджета направили больше пяти миллионов рублей. В 20 году по профильной федеральной программе в селе заменили 14 км ветхих коммуникаций на главных улицах Ленина, Пачева и Кирова. И уже совсем скоро, благодаря новой скважине, около восьми тысяч жителей Нартана смогут получать чистую артезианскую воду без перебоев.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных