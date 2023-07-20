В Нартане создали модельную библиотеку

Воплотить идею в жизнь помог федеральный проект «Культурная среда».
Библиотека находится в местном ДК. Здание отремонтировали в 20-м году. А теперь появилось по-современному оформленное помещение, где можно общаться с книгами. Их здесь, кстати, больше 1300, и все новые. Прежние перераспределили в другие читальни…
Залы и кабинеты прошли основательную перепланировку. Установили новую мебель и компьютеры для посетителей. Есть и рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это несколько более высоких столов – в том числе для тех, кто передвигается на колясках.
В библиотеке смонтировали и специальную аппаратуру для слабослышащих. Читальный зал для детей красочно оформили и постарались сделать его максимально комфортным именно для этой аудитории.
Есть отдельные помещения, где можно поработать в тишине. И к тому же посетителям доступен бесплатный интернет. Модельную библиотеку в Нартане торжественно откроют в конце следующей недели.
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