В Нартане провели мероприятия памяти воинов 115-ой Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии

Красные гвоздики в руках гостей как символ Победы над фашизмом. Возле памятника нартановцам, погибшим в годы Великой Отечественной, собрались их родные, представители ветеранских организаций и Росгвардии, жители села. Среди всадников – прямые потомки воинов 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. К монументу возложили цветы, а после началось конное шествие памяти защитников Родины, которые героически сражались и сложили головы в междуречье Волги и Дона… Вот уже три десятилетия такие акции проводит нартановская школа-интернат. Воспитанники интерната выстроились в фигуру в форме буквы Z. Так они выразили поддержку Вооруженным силам нашей страны, которые проводят сейчас спецоперацию по защите жителей Донбасса. Для участия в акции из Ростова-на-Дону приехал внук командира 115-й кавдивизии Антона Скорохода. Здесь же – представители родов Наурузовых, Наковых, Яхагоевых, Ширитовых. Это их отважные предки боролись с захватчиками. Память о героях бережно хранят. Небольшая концертная программа в исполнении детей, а затем турнир по мини-футболу. В состязании участвовали не только воспитанники школы-интерната, но и команды от семей Наурузовых и Ширитовых.