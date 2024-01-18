В Нартане прошла встреча почитателей творчества Бекмурзы Пачева

Уникальные кадры кинохроники. 34-й год прошлого столетия: танцует основоположник кабардинской литературы, поэт и народный сказитель Бекмурза Пачев… Он был незаурядной личностью, опередившей свое время, отмечают литературоведы. Сам выучил арабский язык, много путешествовал, занимался просвещением. В народе о нем говорили как о человеке мудром, справедливом, отстаивающем интересы простых людей.
Яркими образами насыщены все произведения Бекмурзы Пачева. В качестве экспонатов они представлены в доме-музее поэта в Нартане. Здесь также предметы быта, личные вещи, редкие фотографии.
Инициатор создания музея и главная хранительница – Елена Пачева. Она супруга внука поэта. Рассказывает, что собирать экспонаты помогал род Пачевых и многочисленные жители села.
Дом-музей Бекмурзы Пачева в Нартане открыли больше 20 лет назад, именно здесь поэт родился, прожил всю свою жизнь и здесь же был похоронен.
Бекмурза Пачев создал кабардинский алфавит на основе арабской графики и внес неоценимый вклад в развитие национальной литературы. Наиболее известные его произведения – поэмы «Кинжал», «Как Бекмурза собирался жениться», стихотворения «Хвастун», «Плач Сосруко», «Песнь об Алихане Каширгове»…
Каждый год ценители творчества Бекмурзы Пачева собираются в Нартане. Здесь читают стихи, говорят о жизненном пути поэта… Ну а 170-летие со дня его рождения в Чегемском районе торжественно отметят в начале февраля.
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