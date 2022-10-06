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В Нартане прошел вечер памяти Народного артиста РСФСР Али Тухужева

В Нартане прошел вечер памяти Народного артиста РСФСР Али Тухужева

06.10.2022 | 22:14
Выставка фотографий, отрывки из спектаклей и теплые воспоминания… Сегодня в Нартане прошел вечер памяти народного артиста России Али Тухужева. Пятого октября ему исполнилось бы 105 лет. Вечер организовали во Дворце культуры, который с недавних пор носит имя знаменитого уроженца Нартана. На сцене показали отрывок из спектакля Кабардинского театра “Сила любви”, в котором в свое время блистал Али Тухужев вместе с Куной Дышековой. Артист отдал Кабардинскому театру всю свою жизнь. Играл в основном комедийных персонажей, хотя, по отзывам коллег, всегда стремился к драматическим ролям… Али Тухужев ушел из жизни в апреле 95-го. В честь 105-летия со дня его рождения популярные в республике вокалисты дали концерт.   https://t.me/vestikbr
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