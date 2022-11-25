В Нартане 78 семей получили земельные участки для индивидуального строительства

Их предоставили жителям, которые относятся к категории льготников. Среди них граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями и семьи, где воспитывают детей с ограничениями по здоровью.
Сорок пятыми в списке получателей участков числятся Нагоевы. Глава семейства Ибрагим обозначает границу новых владений. В планах – построить здесь дом для старшего из двух сыновей. Особенно рад местоположению участка.
Чуть выше находится участок семьи Мамедовых. Пара вот уже десять лет живет с родителями. Мечта о собственном доме вот-вот сбудется, не скрывает радости Зарифа.
В Нартане – больше 17 с половиной тысяч жителей. Выбирая место для нового микрорайона, администрация села руководствовалась простой логикой: в шаговой доступности - школа и детский сад, рядом проведены газопровод и электросети. Неподалеку две трассы в разных направлениях.
В жеребьевке по раздаче земель в этом году участвовали 78 семей льготников. В основном это многодетные граждане. Есть также молодые пары, родители детей-инвалидов и те, кто сам страдает серьезными хроническими болезнями.
В прошлом году жителям села передали около трех десятков участков, и многие уже начали возводить дома, отмечают в администрации Нартана. За последние два года в Чегемском районе практически сняли с повестки вопрос очередей на получение наделов под жилищное строительство.
Претендовать на участок, согласно республиканскому закону, могут также специалисты с профессиональным образованием, работающие по трудовому договору сроком не меньше пяти лет в селах Кабардино-Балкарии. О том, как попасть в программу, расскажут в районных администрациях и в офисах МФЦ.
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