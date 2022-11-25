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В Нартане 78 семей получили земельные участки для индивидуального строительства

В Нартане 78 семей получили земельные участки для индивидуального строительства

25.11.2022 | 15:43
Их предоставили жителям, которые относятся к категории льготников. Среди них граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями и семьи, где воспитывают детей с ограничениями по здоровью. Сорок пятыми в списке получателей участков числятся Нагоевы. Глава семейства Ибрагим обозначает границу новых владений. В планах – построить здесь дом для старшего из двух сыновей. Особенно рад местоположению участка. Чуть выше находится участок семьи Мамедовых. Пара вот уже десять лет живет с родителями. Мечта о собственном доме вот-вот сбудется, не скрывает радости Зарифа. В Нартане – больше 17 с половиной тысяч жителей. Выбирая место для нового микрорайона, администрация села руководствовалась простой логикой: в шаговой доступности - школа и детский сад, рядом проведены газопровод и электросети. Неподалеку две трассы в разных направлениях. В жеребьевке по раздаче земель в этом году участвовали 78 семей льготников. В основном это многодетные граждане. Есть также молодые пары, родители детей-инвалидов и те, кто сам страдает серьезными хроническими болезнями. В прошлом году жителям села передали около трех десятков участков, и многие уже начали возводить дома, отмечают в администрации Нартана. За последние два года в Чегемском районе практически сняли с повестки вопрос очередей на получение наделов под жилищное строительство. Претендовать на участок, согласно республиканскому закону, могут также специалисты с профессиональным образованием, работающие по трудовому договору сроком не меньше пяти лет в селах Кабардино-Балкарии. О том, как попасть в программу, расскажут в районных администрациях и в офисах МФЦ.   https://t.me/vestikbr
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