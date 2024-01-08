В нальчикском зоопарке пополнение

Трехлетний Даниял Байдаев – постоянный посетитель Нальчикского зоопарка. На этот раз хотел покормить зебру, да ее временно перевели в помещение, где более тепло. Зебра появилась здесь недавно: привезли из Подмосковья. Также среди новых постояльцев – кенгуру. И у двух мам в сумках – рожденные детеныши… Жители и гости города приходят сюда в основном семьями. Аншлаг – прямо с первого января.
Здесь широкое разнообразие фауны: представлены райские птицы, страусы, львы, волки, обезьяны, верблюд…
Обитатели морей и океанов появились прошлой зимой. Можно увидеть акульих сомов, пираний и ярких неоновых рыбок… Семья Бадраковых тоже постоянно бывает в зверинце.
В конце декабря в Нальчикском зоопарке на свет появилась лама гуанако. Этот вид обитает в полупустынях и высокогорьях Южного Перу. Родители детеныша охотно принимают корм у посетителей. Особенно им нравится свежая морковь и капуста.
