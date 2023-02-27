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В нальчикском Театре юного зрителя показали спектакль “Оркестр” памяти режиссера Владимира Теуважукова

В нальчикском Театре юного зрителя показали спектакль “Оркестр” памяти режиссера Владимира Теуважукова

27.02.2023 | 16:52
6 женщин, 6 разных судеб… Пьеса французского драматурга Жана Ануя “Оркестр” целиком и полностью посвящена прекрасному полу. В спектакле лишь двое мужчин: директор музыкального коллектива и пианист. Автор утверждал, что в этих узнаваемых историях зритель может отыскать и самого себя. Действие драмы разворачивается в южном городке послевоенной Франции, где в одном из ресторанов гостей развлекает небольшой оркестр. И каждый из музыкантов рассказывает зрителю свою трагическую историю, заново ее проживая. Автор постановки Владимир Теуважуков. Один из самых ярких и талантливых режиссеров и постановщиков Кабардино-Балкарии. Три года назад он ушел из жизни, немного не дожив до 60 лет. Коллеги посвятили спектакль его памяти. “Оркестр” в исполнении нальчикского ТЮЗа зрители не видели несколько лет. Сегодня, когда театр обрел свой дом – это капитально отремонтированное здание бывшего танцзала – здесь решили расширить репертуар и, в том числе вернулись к произведениям, которые много ставили раньше. Пьеса “Оркестр” хотя и идет на сцене ТЮЗа, рассчитана на зрителя старше 16 лет. В спектакле множество сложных сцен, где артист задействует весь свой талант, чтобы выразить настоящие чувства. Актеры Театра юного зрителя с этим справились.   https://t.me/vestikbr
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