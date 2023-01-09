В нальчикском сквере “Курортный” прошли кинопоказы под открытым небом

Эти шары дети прозвали гигантскими чупа-чупсами. Яркие фигуры и правда напоминают конфеты. Днем они белые, а ночью горят всеми цветами радуги. Сквер “Курортный” в очередной раз преобразился – прошел “зимний тюнинг”.
В дни новогодних праздников в сквере демонстрировали фильмы, в основном комедии. Люди приходили на показы семьями. По словам отдыхающих, такие картины можно посмотреть и дома, но здесь особая атмосфера.
За несколько месяцев сквер стал одним из самых любимых мест отдыха. Развлекательные площадки, фотозоны… И дети, и взрослые находят здесь занятие по душе. “Курортный” задуман в минималистическом стиле. Архитектурные решения тщательно продуманы.
В администрации Нальчика говорят, что в местах отдыха в разных частях города жителей и приезжих в этом году ждет еще много интересного.
https://t.me/vestikbr