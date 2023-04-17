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В Нальчике сегодня состоится премьера оперы «Иоланта»

В Нальчике сегодня состоится премьера оперы «Иоланта»

17.04.2023 | 15:59
К этой премьере артисты Музыкального театра готовились более полугода. Оперу «Иоланта» режиссер Роман Дабагов ставил и ранее – лет десять назад, но в концертном исполнении. Тогда, вспоминает, здание ремонтировали, и использовать помещение для полноценной постановки было сложно. Сейчас есть возможность показать сценический вариант в полном объеме. По сюжету, Иоланта не знает, что слепа. Король Рене – ее отец – потребовал от окружающих тщательно скрывать эту тайну. Играет его Алексей Красовский – артист Московского театра имени Наталии Сац. Роль главной героини исполняет Сейхат Шогенова. Актриса рассказывает, отсутствие зрения для Иоланты – не преграда. Переломным моментом в жизни Иоланты стала встреча с двумя рыцарями, которые пришли в замок. Один из них – Водемон –поражен красотой Иоланты и случайно открывает ей правду. Играет молодого человека Жамбулат Жубоев. За дирижерским пультом – заслуженный артист КБР Заур Шабатуков. Он продолжил дело своего отца – Натби, – который более десяти лет назад также работал над этим произведением. Для Заура этот спектакль вдвойне премьерный. Шабатуков дебютирует в качестве дирижера. Сможет ли Иоланта обрести зрение? Будет ли счастлива в любви… Ответы на эти и другие вопросы зрители смогут узнать уже этим вечером. Премьера спектакля пройдет сегодня и завтра в 19 часов в Музыкальном театре.   https://t.me/vestikbr  
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