В Нальчикском государственном опытно-охотничьем хозяйстве ведется работа по разведению чистокровного северокавказского фазана





Фазанарий обслуживается квалифицированным персоналом. Условия содержания и кормления птиц отвечают самым высоким стандартам дичеразведения. Оборудована лаборатория, приобретены стационарные инкубаторы. Проводимая нальчикскими охотоведами работа имеет большое практическое значение, поскольку во втором издании Красной книги КБР категория и статус северокавказского фазана определены как «0 – вероятно исчезнувший». Он также занесен в красные книги Чечни, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Начало размножения чистокровного фазана в неволе вселяет надежду на организацию его искусственного разведения. Тем самым можно увеличить численность подвида в местах его прежнего обитания. Восстановление исторического ареала популяции данного эндемика Северного Кавказа путем расселения в охотничьих угодьях региона является приоритетной задачей для сотрудников республиканских опытно-охотничьх хозяйств.